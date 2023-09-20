Представлены smart-часы Garmin Vivoactive 5 с автономностью до 11 дней

Компания Garmin представила новые smart-часы Vivoactive 5. Устройство ориентировано на тех пользователей, кто следит за своим здоровьем и физической активностью. Как отмечает производитель, модель сочетает «функции премиум-класса, стиль и доступность».

Vivoactive 5 выполнены в 42-мм корпусе из алюминиевого сплава и оснащены 1,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390×390 пикселей. Используется защитное стекло Gorilla Glass 3. Вес составляет 23 гр. без ремешка и 36 гр. с ремешком. Заявлена защита от воды по уровню 5 АТМ.

Часы могут отслеживать частоту пульса, уровень стресса, уровень энергии пользователя в течение дня (функция Body Battery), уровень физической подготовки и «фитнес-возраст» пользователя, а также режимов и качества сна, предоставляют утренний отчет. Поддерживаются более 30 спортивных приложений, есть рекомендации тренировок и фирменный тренер Garmin. Пользователи инвалидных колясок могут активировать специальный режим и выбирать встроенные тренировки.

В оснащение часов также входят поддержка Wi-Fi, Bluetooth, модуль GNSS с поддержкой GPS и 4 Gb встроенной памяти. Устройство поддерживает бесконтактные платежи Garmin Pay. Время автономной работы составляет до 11 дней при обычном использовании, до 21 дня в режиме энергосбережения до 8 часов со включенным GPS. Часы могут функционировать в связке со смартфонами, работающими под управлением Android и iOS.

Цена Garmin Vivoactive 5 составляет $299,99. Часы доступны в нескольких цветовых вариантах, продажи уже начались.

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