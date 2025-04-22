Представлен недорогой смартфон Honor X60 GT с аккумулятором на 6300 мА•ч

Компания Honor выпустила новый смартфон среднего ценового сегмента X60 GT. Модель оснащена качественным дисплеем, емким аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки, но при этом получила процессор 2022 года выпуска.

Honor X60 GT оборудован 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2664×1200 пикселей, частотой обновления 120 Hz, ШИМ-регулировкой яркости с высокой частотой 3840 Hz, пиковой яркостью до 5000 нит и охватом 100% DCI-P3. Экран поддерживает 10-битную глубину цвета с отображением 1,07 млрд. оттенков и технологию HDR10.

За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 8+ Gen 1, который работает в связке с 12/16 Gb оперативной памяти и накопителем на 256/512 Gb в зависимости от модификации. В основную камеру входят 50 Мп датчик (f/1.88, OIS, запись видео 2160p) и 2 Мп сенсор глубины (f/2.45). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45, запись видео 1080p).

Аккумулятор емкостью 6300 мАч поддерживает технологию Honor Qinghai Lake и быструю зарядку мощностью 80 Вт. По данным компании, полная зарядка устройства от 0 до 100% занимает 45 минут. Дополняют список характеристик поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики и защита от пыли и влаги IP65. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. Габариты составляют 161 x 74,2 х 7,7 мм, вес — 193 гр. Используется Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0.

Смартфон доступен в трех расцветках корпуса: черная, белая и голубая. Honor X60 GT уже поступил в продажу в Китае по следующим ценам: 12/256 Gb — $246, 12/512 Gb — $275, 16/512 Gb — $329.