В 1965 году, за 3 года до того, как стать одним из основателей корпорации Intel, Гордон Мур (Gordon Moore) в своей статье «Размещая больше элементов в интегральных микросхемах» в журнале Electronics отметил, что благодаря совершенствованию технологий число транзисторов, размещаемых на кристалле микропроцессора, удваивается примерно каждый год. Позже Мур изменил временную составляющую закона — не за год, а все-таки за два года. Тогда, в 1965 году, он не знал, что предложил миру принципиально новую идею, которая позже получит название Закон Мура и ляжет в основу коренных изменений в технологиях.

В этом году Закону Мура исполнилось 60 лет, и он до сих пор действует! Он не является законом природы, а сохраняет свою актуальность, благодаря целой армии людей, которые развивают фундаментальные законы физики.

«Интегральные схемы приведут к таким чудесам, как домашние компьютеры, автоматическое управление автомобилями и персональное портативное коммуникационное оборудование», — писал Мур в своей статье за два десятилетия до революции персональных компьютеров — и более чем за 40 лет до того, как Apple выпустила iPhone.

Наблюдать за динамикой увеличения количества транзисторов в составе полупроводниковых компонентов Мур начал с 1959 года, и в своей статье в журнале сформулировал предположение, что в период с 1965 по 1975 годы количество транзисторов в структуре чипов будут в геометрической прогрессии уменьшаться в стоимости и увеличиваться в производительности. Последнее условие является очень важным, поскольку определяет экономические основы развития полупроводниковой отрасли.

Компания ASML, которая снабжает производителей полупроводниковых компонентов литографическим оборудованием, на своем канале YouTube опубликовала выдержку из архивного интервью с Гордоном Муром, который ушел из жизни 24 марта 2023 года в возрасте 94 лет.

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В 1975 году Мур сверил хронику развития отрасли со своим прогнозом и был очень удивлен, насколько точным он оказался. Основанное на наблюдениях умозаключение, по его словам, в дальнейшем чудесным образом стало определять темпы развития полупроводниковой отрасли. Литографическое оборудование играет в этом процессе очень важную роль, поскольку позволяет уменьшать размеры полупроводниковых элементов, отодвигая физические барьеры миниатюризации все дальне и дальше.

Многие устройства, которые люди используют ежедневно, созданы на базе микропроцессоров, в основе которых лежат транзисторы. Эти устройства значительно уменьшились в цене и увеличились в производительности и энергоэффективности благодаря Закону Мура, и стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.