Vivo Watch 5 – яркий экран и автономность до 22 дней

Компания Vivo на презентации в Китае представила smart-часы Watch 5. Устройство выполнено в корпусе из алюминия или нержавеющей стали (в зависимости от версии) весом 32/35 гр. Для управления есть две физические кнопки.

Vivo Watch 5 получили 1,43-дюймовый круглый изогнутый AMOLED-экран с разрешением 466 × 466 пикселей и пиковой яркостью 1500 нит. Часы поддерживают более 100 различных спортивных режимов, а также отслеживают основные показатели физической активности. Они умеют проводить круглосуточный мониторинг состояния организма в режиме реального времени, а также выявлять риски нарушения артериального давления, нарушения сердечного ритма, мерцательной аритмии и других потенциальных нарушений.

Устройство работает под управлением операционной системы Blue OS 2.0, поддерживается работа с Android и iOS. Модель доступна только в Bluetooth-варианте. Часы имеют водонепроницаемость 5 ATM и способны проработать в экономном режиме до 22 дней, а в режиме обычного использования — до 11 дней. Габариты составляют 45 × 45 × 11,4 мм. Устройство оснащено динамиком и микрофоном, поддерживает Bluetooth 5.4, GPS и NFC.

Доступны четыре цветовых варианта корпуса. Производитель предлагает различные пластиковые и кожаные ремешки. Цена версии с пластиковым ремешком составляет $109, вариант с кожаным ремешком стоит $136. Vivo Watch 5 уже доступны для предзаказа и поступят в продажу в Китае с 29 апреля.