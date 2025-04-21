Представлен LG Smart Monitor Swing — smart-монитор с подставкой на колесиках

Компания LG представила smart-монитор, который оснащен подставкой на колесиках для свободного перемещения в пределах длины кабеля питания (встроенного аккумулятора нет). Подставка обеспечивает регулировку расположения монитора по высоте, а также позволяет его наклонять и поворачивать. При необходимости можно поменять альбомную ориентацию на портретную.

LG Smart Monitor Swing оснащен 31,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 4K. На задней части корпуса располагаются три порта USB Type-C и два HDMI. Внешний блок питания спрятан в подставке. Поддерживается технология зарядки Power Delivery мощностью до 65 Вт. В конструкции модели имеются встроенные динамики.

Монитор работает под управлением webOS, это дает доступ к приложениям для работы и развлечений без необходимости подключения к ПК.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Цена и дата начала продаж LG Smart Monitor Swing будут названы в ближайшее время.