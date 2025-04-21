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22 апреля, 2025
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В WhatsApp появится автоматический перевод чатов и каналов

WhatsApp

В свежей бета-версии WhatsApp 2.25.12.25 для Android стала доступна новая функция — перевод сообщений в чатах и на каналах. Об этом сообщает тематический портал WABetaInfo. Сейчас функция работает у ограниченного числа участников программы тестирования, но в ближайшие недели она станет доступна более широкому кругу пользователей бета-версий мессенджера.

На данное время реализован перевод для русского, испанского, арабского, португальского и хинди. Обработка происходит на самом устройстве, для работы функции не требуется подключение к интернету. Пользователю нужно предварительно загрузить языковые пакеты, включая тот, который автоматически распознает язык и переводит без ручного выбора. В ближайшем будущем ожидается расширение списка поддерживаемых языков и введение дополнительных языковых пакетов.

Кнопка активации функции перевода сообщений располагается на информационном экране чата, где пользователи также могут выбрать, с какого именно языка следует автоматически переводить сообщения. Это можно сделать для каждого чата в отдельности, а также для личных или групповых чатов. Если в автоматическом переводе нет необходимости, то можно вручную переводить только отдельные сообщения.

Ожидается, что функция перевода станет доступна всем пользователям WhatsApp на базе Android этим летом.

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