Huawei запустил 10-гигабитный домашний интернет

Компания Huawei в сотрудничестве с одним из крупнейших провайдеров страны China Unicom запустили первую 10-гигабитную оптоволоконную широкополосную сеть передачи данных.

Сеть на базе технологии 50G PON была развернута в районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй. Разработчики утверждают, что модернизация базовой архитектуры оптоволоконной сети позволила увеличить пропускную способность с 1 до 10 Гбит/с для конечного пользователя.

В сети уже появились первые результаты тестирования соединения. Скорость загрузки на конечном устройстве достигла 9834 Мбит/с, а скорость отправки данных составила 1008 Мбит/с. При этом задержка в сети стабильно составляла 3 мс.

Такая скорость позволит скачать двухчасовой фильм в разрешении 8K, объем которого составляет около 90 Gb, всего за 72 секунды.