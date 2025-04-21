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22 апреля, 2025
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Huawei запустил 10-гигабитный домашний интернет

Huawei

Компания Huawei в сотрудничестве с одним из крупнейших провайдеров страны China Unicom запустили первую 10-гигабитную оптоволоконную широкополосную сеть передачи данных.

Сеть на базе технологии 50G PON была развернута в районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй. Разработчики утверждают, что модернизация базовой архитектуры оптоволоконной сети позволила увеличить пропускную способность с 1 до 10 Гбит/с для конечного пользователя.

В сети уже появились первые результаты тестирования соединения. Скорость загрузки на конечном устройстве достигла 9834 Мбит/с, а скорость отправки данных составила 1008 Мбит/с. При этом задержка в сети стабильно составляла 3 мс.

Такая скорость позволит скачать двухчасовой фильм в разрешении 8K, объем которого составляет около 90 Gb, всего за 72 секунды.

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