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29 апреля, 2025
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Nubia Z70S Ultra Photographer Edition – смартфон для любителей мобильной фотографии

Nubia

Компания Nubia Technology представила флагманский смартфон Z70S Ultra Photographer Edition, ориентированный на любителей мобильной фотографии.

Nubia

Изменений относительно оригинального Nubia Z70 Ultra, кроме новых расцветок, всего два. В основной камере заменили главный датчик: вместо Sony IMX906, 1/1.56″ установили более крупный сенсор OmniVision OV50H на 1/1.3″, но при этом отказались от переменной диафрагмы. Второе изменение – увеличили емкость аккумулятора, что никак не отразилось ни на габаритах, ни на весе смартфона.

Nubia

Перечислим основные характеристики Nubia Z70S Ultra Photographer Edition: смартфон оснащен 10-битным 6,85-дюймовым OLED-экраном (BOE Q9+) без вырезов с рамками толщиной всего 1,25 мм. Соотношение сторон составляет 20:9. Поддерживаются разрешение Quad HD+ (2688 x 1216 пикселей), частота обновления 144 Hz, частота сенсорного слоя до 960 Hz, ШИМ-частота 2592 Hz и пиковая яркость 2000 нит. Дисплей занимает 95,3% площади фронтальной панели.

В основе смартфона лежит 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite, объем оперативной памяти LPDDR5X составляет до 24 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 — до 1 Tb. В основную камеру входят три датчика: 50 Мп сенсор (OmniVision, 1/1.3″, f/1.7, ЭФР 35 мм, OIS), 50 Мп сверхширокоугольный объектив (OmniVision OV50D, 1/2,88″, f/2.0, ЭФР 13 мм, автофокус, макросъемка) и перископ на 64 Мп (OmniVision OV64B, 1/2″, f/2.48, ЭФР 85 мм, автофокус, OIS). Камера может снимать видео в формате 4K. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (OmniVision OV16E, 1/2.77″, f/2.0) скрыта под дисплеем. Имеется отдельная двухступенчатая физическая кнопка спуска затвора. Полунажатие на кнопку выполняет фокусировку, а полное нажатие – съемку.

Аккумулятор на 6600 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, чип NFC, GPS, порт USB Type-C 3.2 Gen1, ИК-пульт, стереодинамики, мощный вибромотор и полноценная защита от воды по стандартам IP68 и IP69. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране (оптический, ультратонкий). Поставляется аппарат с Android 15 и фирменной оболочкой Nebula AIOS 1.5. Габариты и вес: 164,3 x 77,1 x 8,6 мм, 228 гр.

Вместе со смартфоном за отдельную плату предлагается фотонабор с адаптером T-mount, поддержкой стандартных 67-мм фильтров и возможностью подключения съемных объективов. В сотрудничестве с Fotogear компания разработала пять сменных линз, включая супертелеобъектив на 400 мм.

Цены: 12/256 Gb — $631, 16/512 Gb — $686, 16 Gb /1 Tb — $768, 24 Gb /1 Tb — $864. Цветовая палитра включает два варианта: черно-серебристый (Dusk Shadow) и оранжево-серебристый (Molted Gold). Цена фотонабора – $123. Nubia Z70S Ultra Photographer Edition уже доступен для предзаказа в Китае.

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