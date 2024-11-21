Nubia Z70 Ultra – фотофлагман с ультратонкими рамками

Компания Nubia Technology представила флагманский смартфон Z70 Ultra. Аппарат получил экран с ультратонкими рамками, мощную начинку, продвинутые камеры и емкий аккумулятор.

Nubia Z70 Ultra оснащен 10-битным 6,85-дюймовым OLED-экраном (BOE Q9+) без вырезов с рамками толщиной всего 1,25 мм. Разрешение составляет Quad HD+ (2688 x 1216 пикселей), частота обновления — 144 Hz, частота сенсорного слоя – до 960 Hz, ШИМ-частота — 2592 Hz. Максимальная яркость достигает 2000 нит. Дисплей занимает 95,3% площади фронтальной панели.

В основе смартфона лежит 3-нм топовый процессор Snapdragon 8 Elite, объем оперативной памяти LPDDR5X составляет до 24 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 — до 1 Tb.

Основная камера отличается от камер других смартфонов своим главным модулем. Это 50 Мп сенсор (Sony IMX906, 1/1,56″, переменная диафрагма f/1.59-4.0, OIS, ЭФР 35 мм (против стандартных 24 мм). Второй модуль – 50 Мп со сверхширокоугольным объективом (OmniVision OV50D, 1/2,88″, f/2.0, ЭФР 13 мм, автофокус, макросъемка). Третий – перископ на 64 Мп (OmniVision OV64B, 1/2″, f/2.48, ЭФР 85 мм, автофокус, OIS). Камера может снимать видео в формате 4K. Как и у предшественника, фронтальная камера разрешением 16 Мп (OmniVision OV16E, 1/2.77″, f/2.0) скрыта под дисплеем. У смартфона есть двухступенчатая физическая кнопка запуска камеры и спуска затвора. Полунажатие на кнопку выполняет фокусировку, а полное нажатие – съемку.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, беспроводную устройство не поддерживает. Также в оснащение входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, чип NFC, GPS, порт USB Type-C 3.2 Gen1, ИК-пульт, стереодинамики, мощный вибромотор и полноценная защита от воды по стандартам IP68 и IP69. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране (оптический, ультратонкий). Используется Android 15 с Nebula AIOS. Смартфон поддерживает спутниковую связь (только в Китае). Габариты и вес: 164,3 x 77,1 x 8,6 мм, 228 гр.

Помимо обычных черной и янтарной расцветок также будет предлагаться лимитированное издание Starry Night, вдохновленное знаменитой картиной Винсента Ван Гога «Звездная ночь».

Цены на Nubia Z70 Ultra: 12/256 Gb — $635, 16/512 Gb — $690, 16 Gb/1 Tb — $775, 24 Gb/1 Tb — $870. Продажи в Китае стартуют 25 ноября. Глобальная презентация смартфона ожидается 26 ноября.