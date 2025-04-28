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29 апреля, 2025
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Lamborghini представил гибридный суперкар Temerario

Lamborghini Temerario

Automobili Lamborghini S.p.A., итальянская компания, производитель дорогих спортивных автомобилей, официально представила суперкар Temerario. Новая модель, пришедшая на смену Huracan, вместо прежнего 5,2-литрового атмосферного двигателя V10, оснащена плагин-гибридной силовой установкой, включающей битурбированный V8 4.0 и три электромотора.

Lamborghini Temerario

4-литровый V8 с двойным турбонаддувом разработан с нуля инженерами Lamborghini. Он способен выдавать до 10 000 оборотов в минуту, при этом максимальная мощность в 800 л.с. доступна в диапазоне 9000–9750 об/мин, максимальный крутящий момент в 730 Нм — в диапазоне 4000–7000 об/мин.

Три электромотора с пиковой мощностью по 150 л.с., дополняют бензиновый двигатель: один из них установлен между ДВС и восьмиступенчатой роботизированной трансмиссией, а два других приводят в движение переднюю ось, обеспечивая полный привод. Общая мощность системы достигает 920 л.с. (907 л.с. по американской классификации). Такая компоновка позволяет Temerario разгоняться до 100 км/ч всего за 2,7 секунды и развивать максимальную скорость 343 км/ч.

Temerario получил 13 различных режимов вождения, из них базовые режимы — Città, Strada, Sport и Corsa. Использование гибридной силовой установки позволило производителю реализовать управление вектором тяги для повышения управляемости и маневренности при прохождении крутых поворотов. Размещенная в центральном тоннеле литий-ионная батарея имеет емкость всего 3,8 кВт ч и заряжается от бытовой розетки всего за 30 минут.

Интерьер машины предлагает больше пространства, чем у предшественника. В его отделке использованы карбон, кожа и ткань Corsatex. На передней панели установлены три цифровых дисплея – 12,3-дюймовая приборная панель, 8-дюймовый сенсорный экран и отдельный 9,1-дюймовый дисплей для пассажира. Предусмотрены встроенная телеметрия и видеорегистратор. Имеются новое многофункциональное рулевое колесо и кресла с электрорегулировкой по 18 направлениям. За звук отвечает новая 750-ваттная аудиосистема Sonus Faber с семью динамиками. Опционально будет доступен пакет углепластиковых деталей Alleggerita, снижающих общую массу автомобиля на 25 кг и одновременно увеличивающих прижимную силу на 53%. Колесные диски, 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние, могут быть легкосплавными, коваными или карбоновыми.

На старте продаж Lamborghini Temerario предложат в двух специальных цветах кузова Blu Marinus и Verde Mercurius. Ориентировочная стартовая цена суперкара составит около 400 000 долларов. Первые поставки намечены на 2025 год.

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