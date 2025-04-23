Игровой планшет Honor Pad GT получил мощный процессор и емкий аккумулятор

Компания Honor, помимо игрового смартфона GT Pro, представила планшет для геймеров. Модель Honor Pad GT, выполненная в корпусе из алюминия, обладает мощным процессором и емким аккумулятором.

Устройство оснащено 10 битным 11,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2800×1840 пикселей (291 ppi), частотой обновления 144 Hz, частотой дискретизации сенсора 240 Hz и яркостью 500 нит. Экран поддерживает новую технологию защиты глаз пользователя Oasis. Модель протестирована на соответствие требованиям к цвету, четкости и контрастности и имеет сертификацию IMAX ENHANCED.

В основе Honor Pad GT лежит 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8350 Extreme Edition, используется система охлаждения Honor Ice Cooling System. Объем оперативной может составлять 8 или 12 Gb, емкость накопителя – 128, 256 или 512 Gb. SIM и карта памяти не предусмотрены.

Планшет получил основную камеру на 13 Мп (f/2.0, автофокус), фронтальную на 8 Мп (f/2.0, фиксированный фокус), порт USB-C и 8 динамиков. Аккумулятор емкостью 10100 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Используется Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0. Габариты и вес: 259,1 x 176,1 x 6,12 мм. 480 гр. Поддержка NFC, водозащита и биометрия не заявлены.

Цены на Honor Pad GT: 8/128 Gb — $259, 8/256 Gb — $301, 12/256 Gb — $341, 12/512 Gb — $382. Цветовая палитра включает белый, серый и голубой варианты. В случае последнего — логотип бренда подчеркнуто крупным шрифтом смещен в угол корпуса. Пока что планшет доступен только в Китае, подробности международного релиза не сообщаются.