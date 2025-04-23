Состоялась презентация игрового флагманского смартфона Honor GT Pro

В Китае сегодня был представлен игровой флагманский смартфон Honor GT Pro. Он получил экран с высокой кадровой частотой, мощную начинку и аккумулятор повышенной емкости.

Honor GT Pro оснащен 6,78-дюймовым плоским OLED-дисплеем с поддержкой разрешения 2800 х 1264 пикселя (453 ppi), частотой обновления 1-144 Hz, частотой дискретизации сенсора до 2700 Hz, ШИМ-регулировкой 4320 Hz, пиковой яркостью 6000 нит и поддержкой Dolby Vision. Реализована поддержка новой технологии защиты глаз пользователя Oasis. От механических повреждений экран защищает стекло Kunlun.

Смартфон работает на разогнанном 3-нм процессоре Snapdragon 8 Elite (4,47 GHz вместо 4,32 GHz). Доступно 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопитель формата UFS 4.1 емкостью 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Используется трехступенчатая система охлаждения.

Основная камера тройная, в нее входят три датчика по 50 Мп: главный (1/1.56″, f/1.95, OIS), широкоугольный модуль (f/2.0, автофокус (макро 2,5 см), угол захвата 122 градуса) и телеобъектив (f/2.4, оптический зум 3х, OIS). Селфи-камера разрешением тоже 50 Мп (f/2.0, HDR, угол захвата 90 градусов). Все камеры поддерживают запись видео 4К@60/30fps.

Источником питания служит аккумуляторная батарея емкостью 7200 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 90 Вт. Для повышения энергоэффективности используется чип Honor E2. Кроме того, благодаря движку Honor Phantom Engine устройство задействует технологию на базе искусственного интеллекта, чтобы обеспечить рекордное время автономной работы.

В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, ИК-пульт, мощные стереодинамики с сабвуфером Honor Surround, защита от воды и пыли IP68/69 и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, расположенный в экране. Габариты составляют 162,1 x 75,7 x 8,58 мм, вес – 212 гр. Используется Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0.

Цены на Honor GT Pro: 12/256 Gb — $506, 12/512 Gb — $547, 16/512 Gb — $588, 16 Gb/1 Tb — $656. На выбор три цвета корпуса: белый, черный и золотой. Смартфон поступит в продажу в ближайшее время.