Теперь аудиокниги Azercell доступны каждому!

По случаю Всемирного дня книги и авторского права компания «Azercell Telecom» представила на своем официальном сайте новый раздел под названием «Голос книг». На платформе собраны аудиокниги, выпущенные компанией в рамках проекта «Аудиокнига».

Так, в аудиоформате представлено более 100 избранных произведений Низами Гянджеви, газели Имадеддина Насими, 10 глав эпоса «Кероглу», литературные образцы карабахских писателей, любимые произведения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также комиксы и подкасты. При выборе книги на платформе пользователи автоматически перенаправляются к соответствующему аудиоконтенту на YouTube-канале Azercell.

Проект «Аудиокнига», реализуемый Azercell с 2017 года, отражает стремление компании к сохранению национального и культурного наследия, способствуя продвижению цифрового контента на азербайджанском языке.

Ознакомиться с книгами, подготовленными в рамках проекта, можно по этой ссылке: Голоса книг | Популярные приложения с лучшими предложениями для подписки