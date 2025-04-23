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24 апреля, 2025
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Американская киноакадемия разрешила использование ИИ в фильмах

ИИ

Американская академия кинематографических искусств и наук признала использование ИИ в фильмах нормой. Соответствующие изменения внесли в правила ежегодной церемонии вручения премии «Оскар».

Жюри конкурса отметило, что использование ИИ в фильмах не будет влиять на шансы получения престижной награды, но будет учитываться насколько ключевым был вклад человека в создание картины.

«Что касается генеративного ИИ и других цифровых инструментов, используемых при создании фильма, то они не помогают и не мешают шансам на получение номинации. Академия будет оценивать достижение, принимая во внимание то, какой вклад именно человек внес в творческий процесс», — говорится в заявлении Академии.

Изначально рассматривался вариант обязательного раскрытие факта использования ИИ при создании фильма. Однако в итоге Академия ограничилась общей формулировкой, оставив за собой право оценивать роль участия человека. Такое решение стало ответом на прошлогодние забастовки сценаристов и актеров, которые выступали против бесконтрольного внедрения технологий, угрожающих их профессии.

Обновленные правила киноакадемии также включают еще один пункт. Теперь члены жюри имеют право участвовать в финальном туре голосования только в том случае, когда они просмотрели все фильмы, рассматриваемые в номинации. Но как отмечает The New York Times, этот принцип работает на доверии и участникам достаточно самостоятельно подтвердить факт просмотра, без дополнительных доказательств.

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