Наушники OPPO Enco X3 получили двойной ЦАП и автономность до 43 часов

Компания OPPO, вслед за смартфонами Find X8 и X8 Pro и планшетом Pad 3 Pro, представила беспроводные наушники OPPO Enco X3.

Наушники оснащены чипом BES2700 (двойной ЦАП, 24 бит/192 kHz) и оборудованы двойными драйверами: 11-мм басовым для низких частот и 6-мм для высоких. Используется настройка Dynaudio. Такая комбинация помогает улучшить качество звука.

Enco X3 поддерживают технологию активного шумоподавления с заявленной эффективностью до 50 дБ и функцией подавления шума ветра при телефонных разговорах. Также поддерживаются протокол Bluetooth 5.4, функция пространственного аудио и жестовое управление. Есть игровой режим с низкой задержкой (54 мс), поддержка кодека LHDC 5.0, а также защита от влаги и пыли стандарту IP55.

Каждый наушник имеет аккумулятор емкостью 58 мА·ч, а зарядный футляр — 566 мА·ч. Для восполнения заряда можно воспользоваться как проводной, так и беспроводной зарядкой. По заявлению производителя, автономность наушников составляет до 43 часов с учетом зарядки от комплектного кейса.

Цена OPPO Enco X3 с поддержкой проводной зарядки составляет $126, версия с беспроводной зарядкой предлагается за $133.