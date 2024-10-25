Представлен OPPO Pad 3 Pro — флагманский планшет с Snapdragon 8 Gen 3 LV и экраном 144 Hz

Компания OPPO, кроме смартфонов Find X8 и X8 Pro, представила флагманский планшетный компьютер Pad 3 Pro. Устройство получило широкие возможности для работы и развлечений.

OPPO Pad 3 Pro оснащен большим 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с высоким разрешением 3000 x 2120 пикселей (303 ppi) и соотношением сторон 7:5. Частота обновления составляет 144 Hz, что делает планшет идеальным для просмотра мультимедиа контента, игр и работы с графикой. Максимальная яркость — 900 нит, кроме того, производитель заявляет о высокой точности цветопередачи ΔE ≈ 0.7, благодаря чему планшет подходит для дизайнеров и видеомонтажеров. Есть поддержка умной сенсорной клавиатуры и стилуса Pencil 2 Pro.

В основе устройства лежит топовый 4-нм процессор Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, который обеспечивает высокую производительность даже при многозадачной работе и запуске требовательных приложений. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 — 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

OPPO Pad 3 Pro получил основную камеру на 13 Мп (f/2.2, угол захвата 80 гр., автофокус, запись видео 4K@30fps, 1080p@30fps, EIS), фронтальную на 8 Мп (f/2.0, угол захвата 77 гр), порт USB Type-C 3.2 Gen 1, восемь динамиков с Dolby Atmos, поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и функцию распознавания лиц. Аккумулятор емкостью 9510 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Планшет выполнен в цельнометаллическом корпусе, габариты составляют 286,66 х 195,06 х 6,49 мм, вес — 586 гр. Поддержки SIM-карт нет. В качестве программной основы выступает Android 14 с оболочкой ColorOS 14.1.

Палитра расцветок включает золотой и синий варианты. На китайский рынок OPPO Pad 3 Pro поступит 30 октября по следующим ценам: 8/256 Gb – $463, 12/256 Gb – $505, 16/512 Gb – $562, 16 Gb/1 Tb — $632. О планах международного запуска планшета компания пока не сообщила.