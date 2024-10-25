OPPO Find X8 и X8 Pro – флагманские смартфоны с камерами Hasselblad

На мероприятии в Китае компания OPPO представила флагманские смартфоны серии Find X8: базовую модель и Pro-версию. Оба смартфона получили большой экран, новейший топовый 3-нм восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 9400 и мощные камеры. Используются оперативная память LPDDR5X (12 или 16 Gb) и накопители стандарта UFS 4.0 (256 Gb, 512 Gb или 1 Tb).

OPPO Find X8 оснащен плоским 6,59-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2760х1256 пикселей (460ppi), частотой обновления 1-120 Hz и максимальной яркостью 4500 нит. Частота сенсорного слоя составляет 240 Hz, ШИМ-частота — 3840 Hz. Смартфон защищен стеклом OPPO Crystal Shield с обоих сторон.

Основная камера тройная, в нее входят 50 Мп датчик (Sony LYT-700, 1/1.56″, f/1.8, ЭФР 24 мм, автофокус, OIS), широкоугольный модуль на 50 Мп (Samsung S5KJN5, f/2.0, угол захвата 120 градусов, ЭФР 15 мм, автофокус) и телеобъектив 50 Мп (Sony LYT-600, 1/1.95″, f/2.6, ЭФР 73 мм, автофокус, оптический зум 3х, цифровой зум 120х, OIS). Модель оснащена фронтальной камерой разрешением 32 Мп (f/2.4, ЭФР 21 мм).

OPPO Find X8 Pro оборудован более крупным экраном, его диагональ составляет 6,78 дюйма, разрешение — 2780х1264 пикселей (460ppi). Экран слегка изогнут со всех четырех сторон. Остальные показатели идентичны базовой модели.

Смартфон получил выделенную кнопку камеры на торце, которая запускает приложение по двойному нажатию и может регулировать зум по свайпу. Система основной камеры состоит из четырех датчиков — широкоугольный модуль и один из телеобъективов те же, что у базового Find X8. В камеру входят 50 Мп главный датчик (Sony LYT-808, 1/1.4″, f/1.6, ЭФР 23 мм, автофокус, OIS), широкоугольный модуль на 50 Мп (Samsung S5KJN5, f/2.0, угол захвата 120 градусов, ЭФР 15 мм, автофокус), телеобъектив 50 Мп (Sony LYT-600 1/1.95″, f/2.6, ЭФР 73 мм, автофокус, оптический зум 3х, цифровой зум 120х, OIS) и еще один телеобъектив 50 Мп (Sony IMX858, 1/2.51″, f/4.3, ЭФР 135 мм, автофокус, оптический зум 6х, цифровой зум 120х, OIS). Фронтальная камера такая же, как у Find X8.

Оба смартфона оснащены фирменным процессором обработки изображения HyperTone Image Engine, который позволяет снизить количество цифровых артефактов и повысить четкость фото. Устройства поддерживают портретный режим Hasselblad, также добавлена новая функция LivePhoto, которая позволяет снимать короткие видео до и после того, как пользователь делает снимок.

У младшей модели емкость аккумулятора составляет 5630 мАч, а у старшей — 5910 мАч. Оба устройства поддерживают быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт, беспроводную на 50 Вт и реверсивную беспроводную зарядку на 10 Вт. В оснащение моделей также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, две nanoSIM-карты, стереодинамики и защита IP68/69. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты и вес базовой модели: 157,35 х 74,33 х 7,85 мм, 193 гр, Pro-версии: 162,27 x 76,67 x 8,24 мм, 215 гр. Обе модели работают под управлением ОС Android 15 с оболочкой ColorOS 15. Кроме того, OPPO X8 Pro получил версию с поддержкой спутниковой связи (Satellite Edition).

Обе модели доступны в черном, белом и синем цветовых вариантах, а для Find X8 предусмотрена еще и розовая расцветка. Продажи на китайском рынке начнутся 30 октября. Международный релиз состоится позже. Цены на OPPO Find X8: 12/256 Gb – $589, 16/256 Gb — $618, 12/512 Gb – $660, 16/512 Gb – $712, 16 Gb/1 Tb – $770. Цены на OPPO Find X8 Pro: 12/256 Gb – $744, 12/512 Gb – $800, 16/512 Gb – $842, 16 Gb/1 Tb – $913, 16 Gb/1 Tb Satellite Edition – $955.