В Epic Games Store проходит раздача симулятора переезда Moving Out

В Epic Games Store можно бесплатно забрать Moving Out – юмористический кооперативный симулятор переезда, в котором игрокам предстоит стать специалистами по расстановке мебели. Акция действует до 31 октября 20:00 по бакинскому времени.

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Игра получила очень положительные пользовательские отзывы. Среди плюсов игроки выделяют красочную графику, забавные ситуации и продвинутую физику взаимодействия объектов.

На следующей неделе Epic Games Store подарит мультиплеерные прятки Witch It и хоррор Ghostwire: Tokyo от создателей Hi-Fi Rush.