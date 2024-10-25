В Midjourney встроили ИИ-редактор изображений Image Editor

В нейросети Midjourney, помимо генерации изображений по текстовым описаниям, теперь есть ИИ-редактор Image Editor. Он позволяет загружать фотографии с компьютера и вносить в них различные изменения.

Управление происходит посредством ввода текстовых запросов и выбора областей на изображении. Пользователи смогут «ретекстурировать изображения», то есть менять все детали изображения, включая цвета и текстуру.

На данное время ИИ-редактор доступен ограниченному кругу пользователей, но результаты его работы уже появились в сети. Певица Grimes поделилась результатами редактирования фото через Image Editor в своих соцсетях.

Пока что Image Editor доступен тем пользователям, кто купил годовую подписку, сгенерировал более 10 000 изображений или просто подписан в течение последних 12 месяцев. Основатель и генеральный директор Midjourney Дэвид Хольц отмечает, что Image Editor настолько мощный, что в компании собираются «ограничить его использование», чтобы он был безопасным. Поэтому на этапе тестирования в сервисе появляются дополнительные меры модерации контента — «продвинутые» ИИ-модераторы и ручная проверка результатов.