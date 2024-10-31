Базовые версии Apple MacBook Air на M2 и M3 теперь предлагают 16 Gb ОЗУ

Компания Apple объявила, что минимальный объем оперативной памяти у ноутбуков MacBook Air с процессорами M2 и M3 теперь составляет 16 Gb. При этом цена на устройства не изменится — $999 и $1099 соответственно.

Ранее за увеличение объема оперативной памяти с минимальных 8 Gb до 16 Gb необходимо было доплатить $200. Скорее всего, причиной увеличения является внедрение новых ИИ-функций Apple Intelligence, которым требуется для работы больше памяти.

В последний раз Apple увеличивала минимальный объем оперативной памяти у MacBook Air в 2016 году.

На этой неделе Apple представила обновленные iMac, Mac Mini и MacBook Pro, которые предлагают не менее 16 ГGb оперативной памяти.