Apple представила Mac mini — новый дизайн и процессоры серии M4

Компания Apple представила новый Mac mini. Компьютер стал более компактный и более мощный. Он получил новейшие процессоры серии M4, улучшенную систему охлаждения, поддерживает трассировку лучей и поставляется уже в базовой версии с 16 Gb оперативной памяти. Есть поддержка ИИ-функций Apple Intelligence. Внешне новый Mac mini повторяет дизайн Mac Studio. Компьютер стал значительно компактнее предыдущей версии с размером корпуса 5 х 5 дюймов (12,7 х 12,7 см против 19,7 х 19,7 см у старой модели).

Mac mini оснащается процессором M4 (по 10 ядер CPU и GPU) или более мощным M4 Pro (12 ядер CPU и 16 ядер GPU. В топовой модификации используется M4 Pro (14 ядер CPU и 20 ядер GPU). Оба процессора поддерживают трассировку лучей на аппаратном уровне. «С M4 Mac mini обеспечивает до 1,8 раз более высокую производительность центрального процессора и в 2,2 раза более высокую производительность графического процессора по сравнению с моделью M1», отмечает Apple.

Инновационная архитектура охлаждения направляет воздух на разные уровни системы, а вся вентиляция осуществляется через основание. Объем оперативной памяти может составлять 16, 24 или 32 Gb в системах с M4, и 24, 48 или 64 Gb в модели M4 Pro. Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель объемом от 256 Gb до 8 Tb.

Количество портов одинаковое во всех конфигурациях: пять USB-C с Thunderbolt (два спереди, три — сзади), 3,5-мм аудиоразъем, HDMI и Ethernet (стандартно гигабитный, а опционально — 10-гигабитный). Порты USB-C на задней панели на Mac mini с M4 Pro отличаются поддержкой Thunderbolt 5 — впервые для Mac mini. На Mac mini с M4 поддерживают только Thunderbolt 4. Новый Mac mini позволяет одновременно использовать два монитора с разрешением 6K@60 Hz и еще одного 5K@60 Hz или одного 8K-экрана с частотой 60 Hz, или одного 4K с частотой 120 Hz. Модель на базе M4 Pro поддерживает одновременное подключение трех 6K-мониторов.

Цена Apple Mac mini с M4 стартует от $599, а версия с M4 Pro — от $1399. В максимальной конфигурации компьютер получит процессор M4 Pro, 64 Gb ОЗУ и 8 Tb флеш-памяти. Цена — $4599. Предзаказ уже доступен, а продажи стартуют 8 ноября.

Напомним, что вчера Apple представила iMac на на базе M4 и Magic-аксессуары с USB-C.