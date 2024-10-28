Apple представила iMac на M4 и Magic-аксессуары с USB-C

Компания Apple представила обновленный iMac на базе процессора M4. Он имеет прежний дизайн, получил ряд небольших аппаратных улучшений, а также новые варианты расцветок.

В зависимости от модификации, процессор M4 может имеет по восемь ядер CPU и GPU или по десять. По словам компании, новый iMac до 1,7 раза быстрее в повседневных задачах и до 2,1 быстрее в высокопроизводительных, чем iMac на M1. Кроме того, что в основе устройства лежит новая платформа, уже в базовом варианте есть 16 Gb оперативной памяти. Также есть версии с 24 и 32 Gb памяти. Емкость накопителя — от 256 Gb.

Экран прежний: 24-дюймовый Retina с разрешением 4,5K, яркостью до 500 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Опционально доступно нанотекстурное покрытие для уменьшения отражений и бликов, как в последних iPad Pro (2024).

Моноблок получил веб-камеру Center Stage на 12 Мп с широкоугольным объективом. Она поддерживает функцию «Обзор стола», которая позволяет отслеживать и удерживать пользователя в центре кадра. Есть микрофоны студийного качества и шесть динамиков с функцией Spatial Audio и поддержкой Dolby Atmos.

В зависимости от модификации, у iMac может быть два или четыре порта Thunderbolt 4 (USB Type-C). Можно подключить до двух внешних мониторов с разрешением до 6K. Устройство поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Есть Touch ID. Моноблок представлен в семи цветах: зеленом, желтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебристом. В комплекте идут клавиатура Magic Keyboard и мышь Magic Mouse с поддержкой USB-C вместо Lightning.

Цена базовой версии с 8-ядерными CPU и GPU и 16/256 Gb памяти составляет $1299. Версия с 10-ядерными CPU и GPU – от $1499. Продажи начнутся 8 ноября 2024 года, предзаказ открыт.