Представлены мощные ноутбуки Apple MacBook Pro на базе M4, M4 Pro и Max

Компания Apple представила обновленные ноутбуки MacBook Pro с новыми процессорами серии M4. Как и раньше, MacBook Pro будут поставляться c 14- и 16-дюймовыми дисплеями Liquid Retina XDR. Экран поддерживает яркость до 1000 нит при отображении SDR-контента и до 1600 нит в случае с HDR-контентом. Разрешение экрана составляет 3024 × 1964 пикселя у 14,2-дюймовой версии и 3456 × 2234 пикселей в случае 16,2-дюймовой модели. Также появилась возможность заказать ноутбук с антибликовым нанотекстурным покрытием.

MacBook Pro, в зависимости от модификации, могут включать от 16 до 128 Gb унифицированной памяти. Будут доступны следующие версии процессоров:

M4 с 10 ядрами CPU и 10 ядрами GPU;

M4 Pro с 12 ядрами CPU и 12 ядрами GPU;

M4 Pro с 14 ядрами CPU и 20 ядрами GPU;

M4 Max с 14 ядрами CPU и 32 ядрами GPU;

M4 Max с 16 ядрами CPU и 40 ядрами GPU.

По словам Apple, MacBook Pro на базе M4 Max в 3,5 раза производительнее моделей на базе M1 Max. Процессоры серии M4 обладают высокой энергоэффективностью, благодаря чему автономность обновленных MacBook Pro достигает 24 часа в режиме воспроизведения видео. Это самый внушительный результат в истории MacBook.

14- и 16-дюймовые MacBook Pro с чипами M4 Pro и M4 Max стали первыми ноутбуками Apple с портами Thunderbolt 5. Модели оснащены 12 Мп веб-камерой Center Stage с функцией слежения за пользователей, HDMI, который поддерживает разрешение до 8K, слотом для карты SDXC, портом MagSafe 3 для зарядки и разъемом для наушников, а также поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Цена MacBook Pro 14 на базе M4 начинается от $1599, на M4 Pro — от $1999, а M4 Max – от $3199. Самый топовый вариант с M4 Max (16 ядер CPU и 40 ядер GPU), 128 Gb унифицированной памяти, SSD на 8 Tb и нанотекстурным покрытием экрана ($150) стоит $7349. В продажу устройства поступят 8 ноября 2024 года, предзаказ уже открыт.