Nothing Phone (2a) Plus Community Edition получил светящуюся заднюю панель

Компания Nothing представила новую версию смартфона Phone (2a) Plus. Модель под названием Phone (2a) Plus Community Edition получила дизайн со светящейся задней панелью. Устройство создавалось в партнерстве с фанатами бренда, в течение шести месяцев компания сотрудничала с пользователями из 47 стран, чтобы собрать более 900 идей дизайна и функций.

Задняя панель может «излучать мягкое зеленое свечение в темноте» в течение нескольких часов — для этого корпус необходимо подвергать воздействию дневного света. Светящаяся панель никак не сказывается на автономности, поскольку используется фосфоресцирующий материал. Также смартфон получил фирменные обои и специальную коробку, которая тоже светится в темноте.

По техническим характеристикам изменений нет, Nothing Phone (2a) Plus Community Edition от обычной версии не отличается вообще.

Новая версия смартфона с 12/256 Gb памяти поступит в продажу 12 ноября в магазине бренда по цене $399, тираж ограничен – всего 1000 единиц.