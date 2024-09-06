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7 сентября, 2024
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Вышли глобальные версии складного смартфона Honor Magic V3, планшета MagicPad 2 и ноутбука MagicBook Art 14

Honor

Компания Honor, в рамках выставки IFA 2024, объявила о глобальном запуске нескольких продуктов, ранее выпущенных в Китае. Это самый тонкий в мире складной смартфон Magic V3, легкий и тонкий ноутбук со съемной камерой на магните MagicBook Art 14 и планшет с очень тонкими рамками MagicPad 2.

Honor

Honor

Никаких технических изменений в характеристиках продуктов для глобального рынка нет. Изменились только цены, разумеется в большую сторону.

Цена Honor Magic V3 стартует от $2240, Honor MagicPad 2 — от $659. Цена Honor MagicBook Art 14 пока не объявлена.

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