Глобальное исследование «Лаборатории Касперского»: 41% компаний испытывают нехватку специалистов в области информационной безопасности

В «Лаборатории Касперского» провели глобальный опрос и выяснили, что 41% компаний в разных странах сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров в сфере ИБ*. Больше всего организациям не хватает экспертов по угрозам информационной безопасности и аналитиков вредоносного ПО (по 39%). Также отмечается значительная нехватка SOC-аналитиков (сотрудников центров мониторинга безопасности) — 35%, специалистов по анализу защищённости (Pentest) и экспертов по сетевой безопасности (33%), а также TI-аналитиков (Threat Intelligence) — 32%.

С точки зрения отраслей сильнее всего ощущается нехватка ИБ-специалистов в государственных секторах, где на момент опроса была не закрыта почти половина вакансий (46%). Заметный дефицит также отмечается в телекоммуникациях и медиа (39%), ретейле и здравоохранении (по 37%). Меньше всего незакрытых вакансий в ИТ (31%) и финансах (27%).

«Запрос на специалистов по информационной безопасности растет во всем мире и Азербайджан – не исключение. IT-инфраструктуры организаций развиваются, идет активная цифровизация бизнеса и вместе с этим увеличивается число кибератак. Мы наблюдаем высокий спрос на специалистов различных направлений, включая SOC-аналитиков, инженеров по сетевой безопасности, защите облачной инфраструктуры, специалистов по анализу уязвимостей и тестированию на проникновение, а также экспертов по реагированию на инциденты», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

* Исследование было проведено компанией Grand View Research по заказу «Лаборатории Касперского» в 29 странах, в том числе в России. Всего было опрошено 1012 человек: ИТ-директора, руководители центров мониторинга безопасности (SOC), ведущие специалисты, руководители групп и эксперты по информационной безопасности с разным уровнем опыта.