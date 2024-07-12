Honor MagicPad 2 получил высококлассный OLED-экран и мощный процессор

Компания Honor сегодня представила складные смартфоны Magic V3 и Magic Vs3, тонкий и легкий ноутбук MagicBook Art 14, а также новый флагманский планшет MagicPad 2.

Устройство получило передовой 12,3-дюймовый OLED-экран с разрешением 3K, частотой обновления 144 Hz и пиковой яркостью до 1600 нит. Частота ШИМ составляет 4320 Hz. Во время презентации производитель заявил, что дисплей нового планшета лучше, чем в iPad Pro последнего поколения, где также используется OLED-матрица.

За производительность Honor MagicPad 2 отвечает процессор Snapdragon 8s Gen 3, объем оперативной памяти — до 16 Gb, емкость встроенной флеш-памяти – до 1 Tb. Аккумулятор на 10 050 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Другие характеристики – поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 LE, камеры на 13 и 9 Мп, три микрофона, восемь динамиков, сканер отпечатков пальцев и поддержка стилуса Honor Magic Pencil 3 (продается отдельно). Планшет получит сертификацию IMAX за качество звука. Новинка работает под управлением ОС Android 14 с оболочкой MagicOS 8.0.1. Планшет выполнен в металлическом корпусе, габариты составляют 274,5 x 180,5 x 5,8 мм, вес — 555 гр. При наличии подключаемой клавиатуры гаджет превращается в ноутбук с поддержкой многооконности и других ПК-функций. Кроме того, MagicPad 2 получил набор функций на основе искусственного интеллекта, включая распознавание формул и объектов на изображениях, а также технологию шумоподавления и выделения голоса во время видеоконференций.

Цены на планшет:

8/256 Gb — $413;

12/256 Gb — $455;

16/512 Gb — $510;

16 Gb/1 Tb — $579.

На данное время предлагается модель без поддержки 5G. Продажи Honor MagicPad 2 в Китае начнутся 19 июля.