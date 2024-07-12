Представлены складные смартфоны Honor Magic V3 и Magic Vs3

Компания Honor представила в Китае складные смартфоны Magic V3 и Magic Vs3. По многим параметрам модели идентичны, но есть несколько различий.

Honor Magic V3, по сравнению с предшественником Magic V2, стал тоньше, мощнее, а также получил более качественные камеры и аккумулятор увеличенной емкости. Габариты смартфона в разложенном виде составляют 156,7 х 145,4 х 4,6 мм (у Magic V2 — 145,4 х 156,7 х 4,7 мм), а в сложенном — 156,7 х 74 х 9,2 мм (156,7 х 74 х 9,9 мм). Вес уменьшился с 31 до 226 гр.

Компания отмечает, что в смартфоне используется самый тонкий складной шарнир среди аналогов — всего 2,84 мм. Заявленный запас прочности – 500 тысяч складываний без каких-либо проблем. Кроме того, смартфон прошел сертификацию SGS на надежность и плавность складывания на 60 месяцев.

Honor Magic V3 оснащен 6,43-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2376х1060 пикселей, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Hz, частотой ШИМ 3840 Hz и пиковой яркостью до 5000 нит при отображении HDR-контента. Внутренний OLED экран получил следующие параметры: 7,92-дюймов, разрешение 2344х2156 пикселей, соотношение сторон 9,78:9 и частота обновления 120 Hz.

Смартфон получил улучшенную работу с двумя экранами. Например, раздельная привязка двух сим-карт — внешний и внутренний экраны будут работать как два разных телефона. К тому же есть двойное открытие приложений на системном уровне.

В основе устройства лежит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 (3,39 GHz). Объем оперативной памяти может быть 12 или 16 Gb, емкость накопителя — 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Основная камера тройная, в нее входят датчик на 50 Мп (1/1.56″, f/1.6, OIS), 40 Мп широкоугольный объектив (f/2.2, автофокус для макро) и перископ 50 Мп (1/2.51″, f/3.0, оптический зум 3.5х, цифровой зум 100х, OIS). Есть две фронтальные камеры, внутри и снаружи, разрешением по 20 Мп (f/2.2). Все камеры могут записывать видео в 4К.

Несмотря на уменьшенную толщину корпуса, емкость аккумулятора выросла с 5000 до 5150 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 66 Вт и беспроводная на 50 Вт. Обещается двусторонняя четкость и устранение шумов при помощи сквозного шумоподавления на основе нейросетей.

Более доступная модель Honor Magic Vs3 получила габариты в разложенном виде 156,8 х 145,2 х 4,65 мм, в сложенном – 156,8 х 74 х 9,8 мм. Вес составляет 230 гр. Как и в Magic V3, используется улучшенный шарнир с гарантированным ресурсом в 500 000 складываний. Смартфон получил такие же экраны, как и в Magic V3 с одним отличием – пиковая яркость внешнего экрана достигает 2500 нит. Оба экрана поддерживают работу со стилусом.

Используется флагман прошлого поколения Snapdragon 8 Gen 2, объемы памяти такие же, как в старшей модели. В основной камере два датчика такие же, как в Magic V3, за исключением перископа, который оборудован сенсором на 8 Мп (f/3.4, оптический зум 5х, OIS). Фронтальные камеры также идентичны. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Есть поддержка 66-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.

В оснащение смартфонов также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 LE, GPS, NFC, порт USB 3.1 Gen 1 Type-C, стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и защита IPX8. Аппараты работают на базе Android 14 с оболочкой Magic OS 8.0.1. В продажу обе модели поступят 19 июля.

Honor Magic V3 будет доступен в четырех цветах корпуса: Qilian Snow, Silk Road Dunhuang, Tundra Green и Velvet Black. Цены: 12/256 Gb — $1240, 16/512 Gb — $1379, 16 Gb/1 Tb — $1516.

Honor Magic Vs3 будет предложен в расцветках Velvet Black, Qilian Snow и Tundra Green. Цены: 12/256 Gb — $965, 16/512 Gb — $1060, 16 Gb/1 Tb — $1199.