Honor MagicBook Art 14: тонкий и легкий ноутбук с OLED-экраном и съемной веб-камерой

Помимо складных смартфонов Magic V3 и Magic Vs3, компания Honor представила тонкий и легкий ноутбук MagicBook Art 14. Модель получила корпус из алюминиевого сплава и весит около 1 кг при толщине всего 1 см. Судя по всему, имеется в виду самая тонкая часть спереди.

Honor MagicBook Art 14 оснащен 14,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3120х2080 пикселей (258 PPI), частотой обновления 120 Hz, частотой ШИМ 4320 Hz и яркостью до 700 нит. Заявлен охват 100 % цветового пространства DCI-P3. Экран занимает 97% площади верхней крышки.

Аппаратная часть ноутбука представлена процессорами Intel Core Ultra 5 125H или Core Ultra 7 155H в зависимости от конфигурации. Объем оперативной памяти LPDDR5X – до 32 Gb, емкость твердотельного накопителя формата M.2 — 1 Tb. Система охлаждения задействует тепловые трубки и два вентилятора.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 60 Втч, который обеспечивает 9,5 часов работы. Для подключения есть один USB 3.2 Gen 1 Type-A, два USB 3.2 Type-C (Thunderbolt 4), HDMI 2.1 и комбинированный аудиоразъем 3,5-мм. На левой грани корпуса ноутбука находится отсек, где хранится беспроводная веб-камера разрешением 1080p. При необходимости ее можно достать и подключить с помощью магнитов и специальных коннекторов. Есть шесть динамиков и три микрофона. Под клавиатурой с подсветкой находится большой тачпад 129х94,5 мм.

Цены на Honor MagicBook Art 14:

Intel Core Ultra 5, 16 Gb/1 Tb — $1100;

Intel Core Ultra 5, 32 Gb/1 Tb — $1170;

Intel Core Ultra 7, 32 Gb/1 Tb — $1310.

Ноутбук будет предложен покупателям в двух цветах корпуса: Sunrise Impression и Summer Olive.