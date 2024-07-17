Представлены OnePlus Nord Buds 3 Pro с автономностью до 12 часов

Компания OnePlus представила беспроводные наушники Nord Buds 3 Pro. Они получили 12,4-мм динамические драйвера с поддержкой фирменных алгоритмов усиления низких частот, а также функцию активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 49 дБ.

На одном заряде наушники могут проработать до 12 часов в режиме воспроизведения музыки, а с подзарядкой от кейса — до 44 часов. При активации функции ANC автономность сокращается до 5,5 и 20 часов соответственно. Есть поддержка быстрой зарядки — 11 часов работы за 10 минут на зарядке.

В наушниках реализована быстрая синхронизация с Android-устройствами с помощью технологии Google Fast Pair. Из кодеков указывается поддержка LHDC 5.0, SBC и AAC.

OnePlus Nord Buds 3 Pro будут доступны в двух цветовых решениях: Starry Black и Soft Jade. Цена — от 39 долларов в зависимости от рынка.

На мероприятии компания OnePlus также представила смартфон Nord 4, планшет Pad 2 и smart-часы Watch 2R.