OnePlus Watch 2R: AMOLED-экран, GPS и автономность до 100 часов

Компания OnePlus, кроме смартфона Nord 4 и планшета Pad 2, представила smart-часы Watch 2R. Это глобальная версия модели OnePlus Watch 2.

OnePlus Watch 2R отличаются немного другим дизайном и лишены некоторых функций Watch 2. Часы выполнены в алюминиевом корпусе, получили обновленный безель и ремешок, а также две круглые боковые кнопки. Они на 25% легче Watch 2 и весят 37 гр. Габариты составляют 47×46,6×12,1 мм. Есть защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Часы оснащены 1,43-дюймовым круглым AMOLED-экраном разрешением 466×466 пикселей и яркостью 600 нит, процессором Snapdragon W5 Gen 1, 2 Gb оперативной и 32 Gb встроенной памяти. Используются две операционные системы – Wear OS 4 и RTOS. Первая отвечает за работу приложений и интерфейс, вторая система RTOS — за фоновые процессы, включая измерение спортивных показателей и счетчик шагов. Устройство автоматически переключается между ними.

Использование основной и энергоэффективной ОС позволяет часам дольше работать от одного заряда аккумулятора емкостью 500 мАч. Заявленная автономность составляет до 100 часов в обычном режиме и до 48 часов при высокой нагрузке. Есть двухдиапазонный GPS, отслеживание 100 видов активности, пульса, уровня кислорода в крови (SpO2), мониторинг сна и уровня стресса. Поддержка NFC отсутствует.

OnePlus Watch 2R будут поставляться в двух цветах: Forest Green и Gunmetal Gray. Цены: 229 долларов или 279 евро. Продажи устройства начинаются сегодня.