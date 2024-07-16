spot_img
17 июля, 2024
ДомойТехнологииПланшетыПредставлен мощный планшет OnePlus Pad 2 на базе Snapdragon 8 Gen 3

Представлен мощный планшет OnePlus Pad 2 на базе Snapdragon 8 Gen 3

OnePlus Pad 2

Помимо смартфона Nord 4 компания OnePlus представила для международного рынка флагманский планшетный компьютер Pad 2. Это глобальная версия китайской модели OnePlus Pad Pro. В своей категории планшет преподносится как самое мощное устройство.

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 2 оборудован 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3000х2120 пикселей (303 ppi), соотношением сторон 7:5, частотой обновления 144 Hz, пиковой яркостью 900 нит и поддержкой Dolby Vision.

Планшет построен на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Доступно 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 3.1 емкостью 256 Gb. Основная камера с датчиком 13 Мп (f/2.2, угол обзора 80 градусов, автофокус), фронтальная разрешением 8 Мп (f/2.0, угол обзора 80 градусов).

Аккумулятор емкостью 9510 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт (100% он набирает за 81 минуту). Есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, сканер отпечатков пальцев и шесть динамиков с поддержкой Dolby Atmos. Планшет выполнен в цельнометаллическом корпусе, габариты составляют 268,66 x 195,06 x 6,49 мм, вес — 584 гр. Есть поддержка стилуса OnePlus Stylo 2, который продается отдельно. Работает новинка под управлением Android 14 с OxygenOS 14.

OnePlus Pad 2 будет предложен в сером цвете корпуса по цене 499 долларов или евро, в зависимости от региона. Продажи в США начнутся 30 июля, а в Европе устройство появится 1 августа. Зарядного устройства в комплекте не предусмотрено.

Предыдущая статья
OnePlus Nord 4 получил металлический корпус и 6 лет поддержки
Следующая статья
OnePlus Watch 2R: AMOLED-экран, GPS и автономность до 100 часов
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,029ФанатыМне нравится
1,017ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.