Представлен мощный планшет OnePlus Pad 2 на базе Snapdragon 8 Gen 3

Помимо смартфона Nord 4 компания OnePlus представила для международного рынка флагманский планшетный компьютер Pad 2. Это глобальная версия китайской модели OnePlus Pad Pro. В своей категории планшет преподносится как самое мощное устройство.

OnePlus Pad 2 оборудован 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3000х2120 пикселей (303 ppi), соотношением сторон 7:5, частотой обновления 144 Hz, пиковой яркостью 900 нит и поддержкой Dolby Vision.

Планшет построен на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Доступно 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 3.1 емкостью 256 Gb. Основная камера с датчиком 13 Мп (f/2.2, угол обзора 80 градусов, автофокус), фронтальная разрешением 8 Мп (f/2.0, угол обзора 80 градусов).

Аккумулятор емкостью 9510 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт (100% он набирает за 81 минуту). Есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, сканер отпечатков пальцев и шесть динамиков с поддержкой Dolby Atmos. Планшет выполнен в цельнометаллическом корпусе, габариты составляют 268,66 x 195,06 x 6,49 мм, вес — 584 гр. Есть поддержка стилуса OnePlus Stylo 2, который продается отдельно. Работает новинка под управлением Android 14 с OxygenOS 14.

OnePlus Pad 2 будет предложен в сером цвете корпуса по цене 499 долларов или евро, в зависимости от региона. Продажи в США начнутся 30 июля, а в Европе устройство появится 1 августа. Зарядного устройства в комплекте не предусмотрено.