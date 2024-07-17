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17 июля, 2024
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В PS Store стартовала летняя распродажа

PS Store

В PS Store началась летняя распродажа со скидками на более чем четыре тысячи игр и DLC. Акция будет действовать до 1 августа, но некоторые игры будут продавать со скидкой до 15 августа. Размер скидок везде одинаковый, но итоговая стоимость будет зависит от региона.

Некоторые предложения:

  • Alan Wake 2 — 35%;
  • Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — 25%;
  • Destiny 2: The Final Shape — 25%;
  • Final Fantasy VII Remake & Rebirth Twin Pack — 25%;
  • Elden Ring — 30%;
  • Like a Dragon: Infinite Wealth Deluxe Edition — 35%;
  • Tekken 8 — 43%;
  • Hogwarts Legacy — 60%;
  • Mortal Kombat 1 — 60%;
  • Suicide Squad: Kill the Justice League — 70%.

Полный список уцененных игр можно посмотреть по ссылке.

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