В PS Store стартовала летняя распродажа

В PS Store началась летняя распродажа со скидками на более чем четыре тысячи игр и DLC. Акция будет действовать до 1 августа, но некоторые игры будут продавать со скидкой до 15 августа. Размер скидок везде одинаковый, но итоговая стоимость будет зависит от региона.
Некоторые предложения:
- Alan Wake 2 — 35%;
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — 25%;
- Destiny 2: The Final Shape — 25%;
- Final Fantasy VII Remake & Rebirth Twin Pack — 25%;
- Elden Ring — 30%;
- Like a Dragon: Infinite Wealth Deluxe Edition — 35%;
- Tekken 8 — 43%;
- Hogwarts Legacy — 60%;
- Mortal Kombat 1 — 60%;
- Suicide Squad: Kill the Justice League — 70%.
Полный список уцененных игр можно посмотреть по ссылке.