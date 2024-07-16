OnePlus Nord 4 получил металлический корпус и 6 лет поддержки

Компания OnePlus представила на глобальном рынке смартфон среднего уровня под названием Nord 4. По своим техническим характеристикам модель является копей OnePlus Ace 3V, представленного в марте этого года. OnePlus Nord 4 выполнен в металлическом корпусе, что стало большой редкостью в последние годы, и непривычном для бренда дизайне. Задняя панель смартфона разделена на две части, каждая из которых получила свой оттенок.

Напомним технические характеристики: смартфон оборудован плоским дисплеем OLED Tianma U8+ с диагональю 6,74 дюйма, разрешением 2772 х 1240 пикселей, кадровой частотой 120 Hz, частотой регулировки ШИМ 2160 Hz и максимальной яркостью 2150 нит. Технология Rain Touch позволяет взаимодействовать с экраном мокрыми руками. В дисплей встроен оптический сканер отпечатков пальцев.

В основе OnePlus Nord 4 лежит 4-нм процессор Snapdragon 7+ Gen 3, для предотвращения сильного нагрева установлена мощная система охлаждения с испарительной камерой площадью 9140 мм2. Память флагманская: оперативная LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0.

В основную камеру входят датчик на 50 Мп (Sony IMX882, 1/1,95 дюйма, f/1.8, угол обзора 79 градуса, автофокус, OIS, цифровой зум 20х) и 8 Мп (сверхширокоугольный объектив, Sony IMX355, f/2.2, угол обзора 112 градусов). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.4, угол обзора 82 градуса). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Беспроводной зарядки не предусмотрено. На 100% пополнить аккумулятор можно за 28 минут.

Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 LE, GPS, NFC, порт USB 2.0 Type-C, две nanoSIM-карты, ИК-порт, стереодинамики с Dolby Atmos и защита по стандарту IP65. Габариты и вес: 162,7 х 75,2 х 8,47 мм, 200 гр. В качестве ОС используется Android 14 с оболочкой ColorOS 14. Производитель обещает увеличенную поддержку ПО (4 апдейта Android + 6 лет патчей безопасности).

Цена OnePlus Nord 4 в Европе составит 499 евро за версию 12/256 Gb и 599 евро за вариант 16/512 Gb. В продаже смартфон поступит 8 августа. В комплекте зарядное устройство не предусмотрено, его придется докупить отдельно.