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24 июля, 2024
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Представлен недорогой флагман Nubia Z60S Pro для любителей туризма

Nubia Z60S Pro

Компания ZTE представила флагманский смартфон Nubia Z60S Pro, наследник прошлогоднего Z50S Pro, который позиционируется как аппарат для любителей туризма. Его можно брать с собой в горы и другие походы. Это самый доступный смартфон со спутниковой связью, кроме того, он получил мощный процессор и емкий аккумулятор.

Nubia Z60S Pro оборудован 6,78-дюймовым AMOLED-экраном (BOE) с разрешением 2800×1260 пикселей (452 ppi), частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1200 нит. Частота дискретизация сенсора составляет 1000 Hz, ШИМ-частота — 2160 Hz. Для защиты используется особо прочное стекло Longxi, которое прочнее покрытия предшественника на 100%.

Nubia Z60S Pro

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, который работает в паре с оперативной памятью стандарта LPDDR5X и накопителем UFS 4.0. В основную камеру входят датчик на 50 Мп (Sony IMX906, 1/1,56″, f/1.59, ЭФР 35 мм, OIS), 50 Мп сверхширокоугольный сенсор (OmniVision OV50D40, угол захвата 125 гр., автофокус, макросъемка от 2,5 см), телефото на 8 Мп (Hynix Hi847, 1/4.4″, f/2.4, ЭФР 80 мм, автофокус, OIS) и спектральный датчик цветовой температуры. В круглом отверстии по центру экрана размещена фронтальная камера разрешением 16 Мп (OmniVision OV16AQ, 1/2.8″, f/2.0).

Nubia Z60S Pro получил выделенный чип спутниковой связи Tiantong и 15 антенн, которые обеспечивают его работу. С его помощью можно выполнять голосовые звонки, отправлять и принимать сообщения длиной до 140 символов. Также в комплекте поставляется чехол из баллистического нейлона, не закрывающий антенны спутниковой связи и оснащенный карабином для крепления шнурка. Доступ к спутниковой связи можно получить буквально одним кликом – достаточно перещелкнуть кнопку-слайдер на правом торце. В компании утверждают, что этот вид связи в Z60S Pro включается быстрее, чем у всех остальных смартфонов в отрасли.

За автономность отвечает аккумулятор на 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Смартфон поддерживает ИИ-технологию оптимизированного энергопотребления, благодаря которой емкость аккумулятора эквивалентна 5335 мАч в других смартфонах. Также в оснащение входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, порт USB 3.1 Type-C, две nanoSIM, ИК-пульт, стереодинамики и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Работает аппарат под управлением Android 14 с оболочкой MyOS 14.5. Габариты: 163,6 x 75,9 x 8,7 мм, вес: 220 гр.

Цены на Nubia Z60S Pro: 8/256 Gb — $412, 12/256 Gb — $453, 16/512 Gb — $508, 16 Gb/1 Tb — $591. На выбор предлагаются три расцветки корпуса: черная, белая и мятно-зеленая. На прилавках Китая Nubia Z60S Pro появится с 26 июля.

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