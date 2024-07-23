Сделка о покупке Google стартапа по кибербезопасности Wiz за $23 млрд. не состоится

В середине этого месяца сообщалось том, что Alphabet, материнская компания Google, ведет переговоры по покупке израильского стартапа Wiz, специализирующегося на облачной кибербезопасности, за $23 млрд. Отмечалось, что переговоры уже находились в финальной стадии.

Агентство Reuters пишет, что Wiz отказался от сделки с Alphabet. Гендиректор стартапа Ассаф Раппапорт (Assaf Rappaport) заявил, что теперь Wiz сосредоточится на первичном публичном размещении акций, как и планировалось ранее, планируя достичь ежегодного регулярного дохода в размере $1 млрд.

«Отказаться от таких унизительных предложений сложно, но благодаря нашей исключительной команде я уверен, что сделаю этот выбор», — заявил Раппапорт, имея в виду предложение о приобретении.

Reuters отмечает, ни Alphabet, ни Wiz официально не подтвердили факт ведения переговоров о сделке по поглощению стартапа.

Wiz предоставляет облачные решения кибербезопасности, позволяющие выявлять и устранять критические риски на облачных платформах на основе ИИ. Среди его клиентов около 40% компаний из списка Fortune 100. В начале этого года Wiz привлек $1 млрд. инвестиций при оценке капитализации в $12 млрд. и стал одним из немногих стартапов за пределами индустрии искусственного интеллекта, которым удалось повысить свою стоимость в 2024 году. В 2023 году Wiz получил выручку в размере около $350 млн.

Если бы сделка состоялась, то она стала бы крупнейшей в истории Alphabet после покупки Motorola Mobility за $12,5 млрд. в 2012 году. Вероятно, Wiz что-то не устроило в предложении о покупке.