Представлен мощный фотофлагман Nubia Z50S Pro

Компания Nubia Technology представила в Китае новый флагманский смартфон Z50S Pro, который похож на компактную стильную фотокамеру. Аппарат получил разогнанный процессор Snapdragon 8 Gen 2 и продвинутую основную камеру.

Nubia Z50S Pro оборудован плоским 6,78-дюймовым 10 битным экраном AMOLED Q9 (BOE) с разрешением 2800х1260 пикселей (452 ppi), частотой обновления 120 Hz, дискретизацией сенсорного слоя 720 Hz и частотой ШИМ-затемнения 2160 Hz. Максимальное значение яркости достигает 1200 нит. Заявлен 100% охват DCI-P3. Производитель отмечает, что используется усиленное закаленное стекло, способное выдерживать падения и удары.

В основе смартфона лежит разогнанный процессор Snapdragon 8 Gen 2 LV с частотой суперядра 3,36 GHz, как в Nubia Red Magic 8S Pro. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 – 256 Gb или 1 Tb.

На задней стороне находится большой круглый блок, вмещающий три объектива камер: 50 Мп (Sony IMX800, 1/1.49″, f/1.59, ЭФР 35 мм, 1 стеклянная + 6 пластиковых линз, OIS), 50 Мп (широкоугольная, OmniVision OV50D40, угол обзора 125°, автофокус, макросъемка от 2,5 см) и 8 Мп (телефото, Hynix Hi847, 1/4.4″, f/2.4, ЭФР 80 мм, автофокус, OIS). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (OmniVision OV16AQ, 1/2.8″, f/2.0).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт). Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, порт USB Type-C, ИК-пульт, стереодинамики, линейный вибромотор и кнопка быстрого доступа на боковой грани. Габариты составляют 163,63 x 75,98 x 8,6 мм, вес – 228 гр. Задние крышки всех моделей сделаны из стекла: у белой версии текстура под мрамор, у черной и коричневой — в стиле эко-кожи.

Цены на черный и коричневый варианты:

12/256 Gb — $515;

12 Gb/1 Tb — $559;

16 Gb/1 Tb — $615.

Цены на белую версию под мрамор:

12 Gb/1 Tb — $572;

16 Gb/1 Tb — $629.

Старт продаж смартфона Nubia Z50S Pro в Китае состоится 27 июля.

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