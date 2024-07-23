Nubia Z60 Ultra Leading Version — флагманский смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 3

Помимо Nubia Z60S Pro компания ZTE представила флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra Leading Version. Как понятно из названия, модель является немного улучшенной версией оригинального Z60 Ultra. Компания немного подняла частоты процессора, обновила сенсор основной камеры (с IMX800 на IMX906) и представила новые текстуры задней панели. Остальные характеристики не изменились.

Nubia Z60 Ultra Leading Version оснащен 10 битным 6,8-дюймовым плоским AMOLED-экраном (BOE) с разрешением 2480×1116 пикселей (400 ppi), частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1500 нит. Частота дискретизация сенсора составляет 1200 Hz, ШИМ-частота — 2160 Hz. Для защиты экрана используется 2.5D-стекло.

В основе смартфона лежит 4-нм процессор Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, используется оперативная память стандарта LPDDR5X и накопитель — UFS 4.0. Основная камера состоит из трех модулей: 50 Мп датчик (Sony IMX906, 1/1,56″, f/1.59, ЭФР 35 мм, OIS), 50 Мп сверхширокоугольный сенсор (OmniVision OV50E, 1/1,55″, ЭФР 18 мм, автофокус, макросъемка, OIS) и перископ на 64 Мп (OmniVision OV64B, 1/2″, ЭФР 85 мм, автофокус, OIS). Есть поддержка режима записи видео в формате 4K@120fps всеми тремя модулями. Фронтальная камера, скрытая под экраном, имеет разрешение 12 Мп (OmniVision OV12D2Q, 1/2.43″, f/2.0).

Питание смартфон получает от аккумулятора емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Также в оснащение входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, порт порт USB 3.1 Type-C, две nanoSIM, ИК-излучатель, стереодинамики и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Корпус получил защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Работает аппарат под управлением Android 14 с оболочкой MyOS. Габариты составляют 163,98 x 76,35 8,78 мм, вес — 246 гр.

Nubia Z60 Ultra Leading Version будет предложен в черном и серебристом цветах по следующим ценам: 8/256 Gb — $649, 12/256 Gb — $699 и 16 Gb/1 Tb — $879. Продажи в Китае стартуют 26 июля.