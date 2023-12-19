Представлен флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra

Компания ZTE провела презентацию флагманского смартфона Nubia Z60 Ultra. Экран аппарата лишен каких-либо вырезов — фронтальная камера, как и у предшественника, расположена под экраном. Смартфон получил универсальный набор камер с крупными сенсорами и продвинутой оптикой. При этом цена устройства, учитывая его характеристики, оказалась вполне доступной.

Nubia Z60 Ultra оборудован 10 битным 6,8-дюймовым плоским AMOLED-экраном (BOE) с разрешением 2480×1116 пикселей (400 ppi), частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1500 нит. Частота дискретизация сенсора составляет 1200 Hz, ШИМ-частота — 2160 Hz. Для защиты используется 2.5D-стекло.

В основе смартфона лежит топовый 4 нм процессор Snapdragon 8 Gen 3, который работает в связке с оперативной памятью стандарта LPDDR5X и накопителем UFS 4.0. Есть поддержка игровых технологий, включая Super Frame Stabilization и режим Game Space.

В состав основной камеры входят датчик на 50 Мп (Sony IMX800, 1/1,49″, f/1.59, ЭФР 35 мм, OIS), 50 Мп сверхширокоугольный сенсор (OmniVision OV50E, ЭФР 18 мм, автофокус, макросъемка, OIS) и перископ на 64 Мп (OmniVision OV64B, 1/2″, ЭФР 85 мм, автофокус, OIS). Производитель отмечает, что есть поддержка режима записи видео в формате 4K@120fps всеми тремя модулями. Фронтальная камера, скрытая под экраном, имеет разрешение 12 Мп (OmniVision OV12D2Q, 1/2.43″, f/2.0).

За автономность Nubia Z60 Ultra отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Также в оснащение входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, порт порт USB 3.1 Type-C, две nanoSIM, ИК-излучатель, стереодинамики и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Корпус получил защиту от пыли и воды по стандарту IP68 и выполнен исключительно из стекла и металла. Работает аппарат под управлением Android 14 с оболочкой MyOS.

На выбор предлагаются три расцветки корпуса: бежевая, черная и лимитированная Starry Night, вдохновленная одноименной картиной Винсента Ван Гога и доступная только в одной конфигурации. У нее расширенный набор со вторым блоком зарядки, дополнительным кабелем, стилизованными чехлом и коробкой.

Цены на смартфон Nubia Z60 Ultra: