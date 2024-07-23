Adobe добавила новые ИИ-функции в Illustrator и Photoshop

Компания Adobe сообщила о новых функциях искусственного интеллекта, которые появились в редакторах Illustrator и Photoshop. Инструменты на базе ИИ предполагают подключение к серверам Adobe и доступны только по подписке. Как отмечает компания, новые функции помогут «ускорить повседневные творческие рабочие процессы и предоставить пользователям больше контроля».

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В Illustrator появилась новая функция Generative Shape Fill, которая позволяет пользователям применять векторную графику, вводя текстовые подсказки на контекстной панели задач. Пользователи могут использовать различные элементы того же документа в качестве основы для заполнения новой фигуры. Все, что создано с помощью нового инструмента, изначально векторизовано, что дает большие возможности редактирования и масштабирования.

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Еще одна новая функция Illustrator — Mockup, помогающая визуализировать конечный результат размещения иллюстрации на реальном объекте, например, на предмете одежды или упаковке. Illustrator анализирует объект и применяет к нему иллюстрацию, подбирая правильные размеры и перспективы. Также добавлены возможность обнаружения шрифтов в векторных и растровых изображениях и их редактирование или замену, а с помощью инструмента Text to Pattern можно быстро создавать редактируемые фоны для проектов.

Photoshop получил новые кисти и инструменты для работы с текстом. Появилась «Кисть выделения» (Selection Brush Tool) и «Корректирующая кисть» (Adjustment Brush Tool), которые помогут в рабочих процессах, содержащих повторяющиеся задачи. Внесены улучшения в инструмент «Текст» и контекстную панель задач, а также обновлена до последней версии Adobe Firefly для создания контента с использованием искусственного интеллекта.

Цены и подробную информацию о пакете приложений Adobe Creative Cloud можно найти на официальном сайте компании.