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4 июля, 2024
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Названы цены на игровой ноутбук Red Magic Gaming Laptop 16 Pro

Red Magic Gaming Laptop 16 Pro

На презентации игровых флагманских смартфонов Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ были названы цены на игровой ноутбук Red Magic Gaming Laptop 16 Pro. Устройство было представлено в конце июня, на выставке MWC Shanghai 2024 в Шанхае.

В продажу в Китае Red Magic Gaming Laptop 16 Pro поступит 9 июля в цвете корпуса Dark Knight (черный). Светлая версия Glacier Edition станет доступна немного позже.

Цена ноутбука в цвете Dark Knight начинается от $1444 за вариант с RTX 4060, 16 Gb ОЗУ и SSD емкостью 1 Tb. Версия Glacier Silver с теми же характеристиками оценивается в $1554. Вариант Glacier Silver в конфигурации с RTX 4070 и 32 Gb ОЗУ — $1829.

В международную продажу ноутбук поступит в четвертом квартале этого года.

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