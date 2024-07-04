spot_img
4 июля, 2024
ДомойТехнологииHardwareBakcell впервые в стране представил технологию VoWiFi

Bakcell впервые в стране представил технологию VoWiFi

Bakcell

Компания Bakcell впервые в Азербайджане запустила услугу звонков по Wi-Fi — VoWiFi (передача голоса по Wi-Fi). Новая услуга позволит абонентам за пределами страны звонить в любую точку мира по тарифу в Азербайджане, если на смартфоне активна сеть Wi-Fi.

Для этого достаточно, чтобы во время пребывания за границей были активны услуги роуминга и VoLTE/VoWiFi.

Каковы преимущества услуги VoWiFi?

  • Благодаря услуге VoWiFi абонент сможет совершенно бесплатно принимать входящие звонки в роуминге, находясь за рубежом.
  • Даже в местах отсутствия сети можно будет сделать качественный звонок с мобильного номера через Wi-Fi.
  • Звонки, совершаемые с помощью услуги VoWiFi за границей, оплачиваются по местным тарифам. Это помогает сэкономить дополнительные расходы на международные звонки.

Можно проверить поддержку смартфоном технологии VoWiFi, набрав код *309#. Более подробную информацию можно найти на странице bakcell.com/vowifi.

Следует отметить, что технология VoWiFi является одним из инновационных продуктов, который включен в новую стратегию бренда Bakcell. В ближайший период компания планирует предложить абонентам ряд новых продуктов.

Предыдущая статья
Apple iMac M4-ün texniki xüsusiyyətləri, qiyməti və buraxılış tarixi açıqlanıb
Следующая статья
Названы цены на игровой ноутбук Red Magic Gaming Laptop 16 Pro
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,029ФанатыМне нравится
1,018ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.