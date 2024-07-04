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4 июля, 2024
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Samsung представил 3-нм чип Exynos W1000 для будущих smart-часов

Samsung Exynos W1000

Компания Samsung представила свой первый 3-нм чип под названием Exynos W1000. Ожидается, что чип станет основной для новых smart-часов Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra, анонс которых состоится на следующей неделе.

В состав процессора входит одно ядро Cortex-A78 с частотой 1,6 GHz и четыре Cortex-A55, которые работают на частоте 1,5 GHz. По словам компании, новый чип обеспечивает в 2,7 раза более быстрый запуск приложений по сравнению с Exynos W930, а его многопоточная производительность в 3,7 раза выше, чем у предшественника.

Exynos W1000 оснащен графическим процессором Mali-G68 MP2, поддерживает механизм AOD и может работать с экранами с разрешением до 640 x 640 пикселей. Чип поддерживает оперативную память LPDDR5 и получил встроенную память eMMC емкостью 32 ГБ.

Заявляется поддержка технологии 2.5D Always on Display (AoD), 4G, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth LE, GPS и NFC.

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