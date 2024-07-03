Представлены Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ — мощные игровые Android-смартфоны

Бренд Red Magic представил в Китае два новых флагманских смартфона для геймеров: Red Magic 9S Pro и Red Magic 9S Pro+. Аппараты представляют собой легкий апгрейд оригинальных Red Magic 9 Pro и 9 Pro+, вышедших в конце 2023 года.

Обе модели имеют одинаковый дизайн, а по части начинки — лишь небольшие отличия. Устройства получили плоский корпус из металла без массивных выступов камер. Оба смартфона оснащены 10-битным 6,8-дюймовым AMOLED-экраном (BOE Q9+) с разрешением 2480×1116 пикселей, частотой обновления 120 Hz, ШИМ-частотой 2160 Hz и пиковой яркостью 1600 нит. Экран занимает 93,7% площади фронтальной панели. Обеспечивается охват 100% цветового пространства DCI-P3.

В основе Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ лежит разогнанный до 3,4 GHz процессор Snapdragon 8 Gen 3 (Leading Version), который впервые появился в Samsung Galaxy S24. За охлаждение отвечает система ICE 13.5, в состав которой входит большая испарительная камера и вентилятор. За графику отвечает ускоритель Adreno 750. Используется оперативная память стандарта LPDDR5X (12/16/24 Gb), флеш-память — UFS 4.0 (256/512 Gb, 1 Tb). Заявляется, что в течение часа смартфоны могут выдавать стабильные 60 fps в игре Genshin Impact и 120 fps – в Honkai: Star Rail, причем в обоих случаях на ультра-настройках графики.

Камера у моделей одинаковая. В основную входят датчик на 50 Мп (Samsung GN5, 1/1,57″, OIS), широкоугольный объектив 50 Мп (Samsung JN1, 1/2.76″) и макромодуль 2 Мп (GalaxyCore GC02M1). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (OmniVision OV16E1Q) установлена под экраном.

Смартфоны отличаются емкостью аккумулятора. Версия Pro предлагает большую батарею на 6500 мАч с зарядкой 80 Вт, а Pro+ – 5500 мАч, но с зарядкой 165 Вт (с 1 до 100% за 16 минут). В оснащение моделей также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, стереодинамики 1115K, 3 микрофона, 3.5-мм аудиоразъем, ИК-пульт и сенсорные кнопки на правом торце. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Водозащиты нет. Габариты составляют 163,98 x 76,35 x 8,9 мм, вес — 229 гр. Устройства работают на Android 14 с оболочкой RedMagic OS 9.5 с ИИ-фишками.

Цены на смартфоны: от $660 до $962. В продажу новинки поступят 9 июля. На выбор покупателей предлагаются белая и черная расцветки корпуса в прозрачном и текстурированном исполнении каждая.