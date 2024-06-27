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28 июня, 2024
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RedMagic представил свой первый игровой ноутбук

RedMagic Gaming Laptop 16 Pro

Бренд RedMagic, известный своими игровыми смартфонами, представил на выставке MWC Shanghai 2024 в Шанхае свой первый игровой ноутбук под названием Gaming Laptop 16 Pro. Производитель заявляет, что по уровню сборки ноутбук «не отстает от MacBook», он также собран в корпусе из «высокопрочного алюминиевого сплава серии 6xxx».

RedMagic Gaming Laptop 16 Pro

Gaming Laptop 16 Pro оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением 2.5K, соотношением сторон 16:10 и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. В основе ноутбука лежит флагманский процессор Intel Core i9-14900HX и графика GeForce RTX 4070 (8 Gb GDDR6).

Есть порты USB-C, USB-A, HDMI, слот для карт памяти, аудиоразъем и полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и RGB-подсветкой. Будут доступны два цвета корпуса – серебристый и черный.

RedMagic Gaming Laptop 16 Pro поступит в продажу в Китае 3 июля. Цены пока не объявлены.

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