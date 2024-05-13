Vivo X100 Ultra получил самую передовую камеру на рынке

В Китае состоялась презентация новой линейки флагманских смартфонов, в которую вошли модели X100s, X100s Pro и X100 Ultra. Топовая версия Vivo X100 Ultra получила усовершенствованную телекамеру с самым высоким разрешением среди всех смартфонов на рынке.

Vivo X100 Ultra оборудован AMOLED-экраном LTPO, диагональю 6,78 дюймов, разрешением 3200 × 1440 пикселей (517 ppi), кадровой частотой 120 Hz, частотой регулировки ШИМ 1440 Hz, пиковой яркостью 3000 нит и 100% охватом DCI-P3. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. В основе смартфона лежит 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

В основную камеру входят: 50 Мп датчик (1-дюйм, LYT-900, f/1.75), телеобъектив 200 Мп (1/1,4 дюйма, сенсор HP9, 3,7-кратный зум, f/2.67) и ультраширокоугольный модуль 50 Мп (сенсор LYT-600, f/2.2). Поддерживается запись видео 4К 120 к/с. Телекамера поддерживает съемку макро с увеличением 20х, съемку портретов с фокусным расстоянием 85 мм. Для точной фокусировки по глазам применяется специальный алгоритм, разработанный Blueprint. Смартфон получил объектив Zeiss APO c покрытием ZEISS T, которое обеспечивает насыщенное и контрастное изображение. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2.45).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 30 Вт. Также в оснащение смартфона входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB Type-C (USB 3.2), две SIM-карты, слот для карт microSD, ИК-порт, стереодинамики и защита от воды IP69K. Поддерживается двусторонняя спутниковая связь в Китае. Операционная система — Android 14 с OriginOS 4. Габариты и вес: 164,07 х 75,57 х 9,23 мм, 229 гр.

Цены на Vivo X100 Ultra: 12/256 Gb — $899, 16/512 Gb — $1009, 16 Gb/1 Tb — $1109. Смартфон будет предлагаться в черном, белом и титановом цветах корпуса. Продажи стартуют в Китае 28 мая.