«STARTECH 2024»: региональная менторская программа Femmes Digitales для девушек в Нахчыване достигла новых высот

IX региональная менторская программа Общественного Объединения «FEMMES DIGITALES» – «Поддержка Женщин в Сфере Технологий»:»STARTECH 2024″, приуроченная ко дню рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, успешно прошла 11 мая 2024 года в Нахчыванском региональном центре «ASAN xidmət». Мероприятие, нацеленное на повышение уровня знаний в сфере технологий среди школьниц, получило широкую поддержку от «ASAN xidmət», Министерства образования Нахчыванской АР и Министерства Науки и Образования Азербайджанской Республики, Министерства связи и новых технологий Нахчыванской АР. Региональная программа была осуществлена при финансовой поддержке компаний B.EST Solutions, SIRAB, Fominov Consulting, а также при сотрудничестве с Bloom Group и STEP IT Асademy и информационной поддержке журнала InfoСity.

Конференция началась с приветственной речи директора Нахчыванского центра «ASAN xidmət» Турала Алиева. Значимость участия девушек в технологиях подчеркнул Министр связи и новых технологий Нахчыванской АР, Рахид Алекберли, а также Парвин Гаджиев, советник по инновациям Министерства образования Нахчыванской АР. Они выразили надежду на улучшение технологической грамотности среди молодежи благодаря таким инициативам.

Представители «FEMMES DIGITALES» также поделились своими идеями и опытом во время открытия конференции, вдохновляя участников на исследование возможностей в этой индустрии. Девочки были ознакомлены с различными профессиями, связанными с технологиями, и представлены с повседневными работами и навыками в этой области. Школьницам была показана карта школ и университетов Азербайджана, где они могут продолжить образование в сфере технологий. Программа конференции включала в себя семинары и мастер-классы от ведущих экспертов в области ИКТ. Особенный интерес вызвал семинар «Приключения в мире искусственного интеллекта», где школьницы изучали возможности искусственного интеллекта и его применение в современном мире, включая работу с такими передовыми инструментами, как ChatGPT. В рамках конференции были проведены практические занятия по кодированию и робототехнике под руководством ментора из STEP IT Академии.

«STARTECH» стал значимым событием, способствующим развитию школьниц в области ИКТ. Программа охватила более 70 участниц из Нахчывана и окрестных деревень. Региональная конференция продолжает быть важной частью образовательной инициативы «FEMMES DIGITALES», направленной на укрепление роли девушек в цифровой эпохе и подготовку к успешной профессиональной деятельности в будущем. Мероприятие прошло при участии членов общественной организации «FEMMES DIGITALES», в число которых входят главы и ведущие специалисты таких компаний как B.EST Solutions, Pasha Bank, BLOOM Group, BESTCOMP, Fominov Consulting, MONT, а также организаций как Министерство цифрового развития и транспорта, Министерство науки и образования, Агентство DOST, «ASAN xidmət», Бакинский Европейский Лицей. В завершении все ученицы были награждены дипломами и подарками за участие в программе. Помимо образовательных мероприятий, конференция также стала площадкой для обмена идеями и создания сообщества девушек, увлеченных технологиями.

О региональной программе:

Региональная программа действует с 2016 года, и благодаря инициативе «STARTECH» около полутора тысяч девушек из сельской местности, включая небольшие деревни, получили возможность погрузиться в мир технологий и изучить их потенциал. Ранее программа проводилась в Масаллы, Габала, Губа, Шамаха, Мингячевире, Лянкяране, Исмаиллы, Шеки, где она получила положительные отзывы, как от девочек, так и от их родителей. Важно подчеркнуть, что данная программа играет значительную роль в расширении возможностей школьниц в области получения профессионального и высшего образования в сфере технологий. Посредством образовательных мероприятий и вдохновляющих практических занятий, а также представления реальных примеров женщин-лидеров организации Femmes Digitales, эта инициатива способствует повышению интереса девушек к информационным технологиям и TECH-индустрии в целом. Это позволяет им рассмотреть технологическую сферу как перспективную карьеру и открыть новые горизонты в своем образовании и будущей профессиональной деятельности.