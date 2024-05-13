Представлены флагманы Vivo X100s и X100s Pro

Сегодня компания Vivo представила линейку флагманских смартфонов X100s – базовую модель X100s, Pro-версию и топовую Ultra с продвинутой телекамерой. С Ultra-версией можно ознакомиться в отдельной заметке.

Модели Vivo X100s и X100s Pro почти полностью повторяют характеристики X100 и X100 Pro, которые были представлены в ноябре прошлого года. Тот же дисплей, тот же набор камер и зарядка.

Vivo X100s и X100s Pro получили флагманский процессор MediaTek Dimensity 9300+ — это разогнанная версия Dimensity 9300. Другие изменения коснулись младшей модели, которая получила плоское стекло, прямые торцы и дополнительные 100 мАч к аккумулятору (до 5100 мАч). Кроме того, новые смартфоны получили различные ИИ-функции по обработке фото (например, возможность смены сезонности пейзажа полученных кадров).

Vivo X100s и X100s Pro в базовой версии 12/256 Gb предлагаются по цене $553 и $692 соответственно. Доступные цвета корпуса: черный, белый и титановый, у младшей версии есть еще и зеленый вариант. Предзаказ в Китае уже открыт. Релиз за пределами Китая под вопросом.