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1 июня, 2024
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Vivo Watch GT: smart-часы с поддержкой eSIM и автономностью до 10 дней

Vivo Watch GT

На презентации в Китае компания Vivo, кроме серии смартфонов S19, также представила smart-часы Watch GT. Это первые прямоугольные часы производителя.

Vivo Watch GT оснащены AMOLED-дисплеем диагональю 1,85 дюйма и разрешением 390 x 450 пикселей. Есть поддержка Always-On Display. Корпус выполнен из алюминиевого сплава и оснащен вращающейся навигационной головкой из нержавеющей стали. Вес часов составляет всего 33 гр.

Vivo Watch GT

Устройство работает под управлением фирменной операционной системы Blue OS. Часы получили более чем 100 режимов тренировок, включая профессиональные курсы, функции отслеживания частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, сна и стресса, а также AI-ассистента. Есть поддержка NFC.

Благодаря наличию eSIM часы могут работать без подключения к смартфону. Встроенный аккумулятор емкостью 505 мАч обеспечивает 21 день работы в режиме ожидания и до 10 дней при обычном использовании.

Цена Vivo Watch GT с силиконовым ремешком составляет около $110, с кожаным — $123. Доступные цвета корпуса: черный, белый, розовый и синий.

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