ULTRA Technologies получила наивысший статус Lenovo 360 Platinum Infrastructure Solutions Partner

Компания ULTRA Technologies получила статус авторизованного партнера Lenovo 360 Platinum Infrastructure Solutions Partner. Этот статус доказывает признание вендором высоких компетенций команды ULTRA Technologies в использовании оборудования и продуктов Lenovo, а также подтверждает, что специалисты компании прошли специализированное обучение по продуктам Lenovo и выполнили условия партнерской программы, доказав превосходный уровень знания и эксплуатации решений компании Lenovo.

Представители Lenovo отметили успешное развитие сотрудничества и подтвердили соответствие партнера высочайшим требованиям. Полученный статус дает право компании ULTRA Technologies пользоваться расширенной базой знаний вендора и осуществлять совместные инициативы на рынке Азербайджана. Также этот уровень партнерства позволяет улучшить качество предоставляемых решений для конечных заказчиков.